“Gli argentini dovrebbero sapere cosa cantano”: Moretti senza freni sulla bufera Malvinas

Quando Inghilterra e Argentina si affrontano in un Mondiale, il pallone raramente basta a raccontare la partita. La semifinale di questa sera riporta in campo una delle rivalità più cariche di significati della storia dello sport, alimentata da una controversia territoriale e da alcune delle pagine più celebri del calcio mondiale.

Al centro della disputa ci sono le isole Falkland, chiamate Islas Malvinas dagli argentini: un arcipelago dell’Atlantico meridionale amministrato dal Regno Unito ma rivendicato dall’Argentina. Londra esercita il controllo delle isole dal 1833, mentre Buenos Aires sostiene che esse facciano parte integrante del proprio territorio nazionale. La questione non è mai stata risolta e continua ancora oggi a rappresentare uno dei temi più sensibili della politica estera argentina.

Il conflitto raggiunse il suo punto più drammatico nel 1982. Il 2 aprile di quell’anno la giunta militare argentina ordinò l’occupazione delle isole, nel tentativo di rafforzare un regime ormai in crisi. La risposta del governo britannico guidato da Margaret Thatcher fu immediata: una poderosa task force navale venne inviata nell’Atlantico meridionale per riconquistare l’arcipelago. Dopo 74 giorni di combattimenti, il 14 giugno, le forze argentine si arresero. La guerra costò la vita a circa 650 militari argentini e 255 britannici, lasciando una ferita profonda nella memoria collettiva di entrambe le nazioni.

Messico ’86: quando il calcio diventò una rivincita simbolica

Quattro anni dopo, il destino volle che le due nazionali si ritrovassero una di fronte all’altra nei quarti di finale del Mondiale messicano del 1986. Per molti argentini rappresentava una sorta di rivincita simbolica dopo la sconfitta militare, mentre per gli inglesi era un confronto inevitabilmente segnato dai ricordi ancora recenti della guerra.

Il resto appartiene alla leggenda. Diego Armando Maradona realizzò prima il celebre gol della “Mano de Dios“, segnato irregolarmente con un pugno ma convalidato dall’arbitro, e pochi minuti più tardi quello che sarebbe stato definito il “Gol del Secolo“: una straordinaria azione personale partita dalla propria metà campo, culminata dopo aver superato cinque avversari e il portiere Peter Shilton. L’Argentina vinse 2-1 e conquistò poi il titolo mondiale. Negli anni successivi lo stesso Maradona avrebbe definito quella vittoria come una sorta di “rivincita sportiva” per la guerra delle Malvinas, contribuendo a rendere quel match un simbolo nazionale.

Scaloni: “È una partita di calcio. Punto. Non c’è nient’altro”

Eppure, a oltre quarant’anni dalla guerra, il tono sembra cambiato. Alla vigilia della semifinale, il commissario tecnico argentino Lionel Scaloni ha invitato a considerare la partita esclusivamente come un evento sportivo, sottolineando il rispetto reciproco tra le due squadre e la necessità di separare il calcio dalla politica.

Ciò non significa che il passato sia stato dimenticato. In Argentina il tema delle Malvinas resta parte integrante dell’identità nazionale: è presente nei libri scolastici, nelle commemorazioni ufficiali e perfino nella Costituzione, che ribadisce la rivendicazione della sovranità sulle isole. Nel Regno Unito, invece, le Falkland sono considerate un territorio britannico d’oltremare, posizione rafforzata anche dal referendum del 2013, nel quale la quasi totalità degli abitanti espresse la volontà di rimanere sotto sovranità britannica.

Per questo una partita tra Inghilterra e Argentina continua ad avere un significato particolare. Il calcio non può risolvere una controversia geopolitica lunga quasi due secoli, ma ne riflette inevitabilmente il peso storico. Sul terreno di gioco restano novanta minuti, sugli spalti e nella memoria collettiva riaffiorano invece decenni di storia, politica e identità nazionale.

Inghilterra-Argentina, il racconto di Alvaro Moretti

A Radio Radio Mattino – Sport & News è intervenuto anche Alvaro Moretti de Il Messaggero, offrendo una chiave di lettura storica del conflitto spesso trascurata nel dibattito pubblico.

“Le Malvinas sono state la più grande rivoluzione democratica dell’Argentina“, ha affermato. “Se non ci fosse stata quella guerra, probabilmente il Paese sarebbe rimasto ancora sotto il controllo dei colonnelli e dei generali della dittatura militare, gli stessi responsabili dei voli della morte, durante i quali i desaparecidos venivano gettati in mare. La sconfitta nel conflitto contribuì invece a far prendere coscienza al Paese e ad accelerare la fine di una delle dittature più spietate della storia contemporanea. Ogni volta che si canta quella canzone bisognerebbe ricordare anche questo“.

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