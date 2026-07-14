Giorgio Bianchi: “Ipocrisia totale UE sulle sanzioni ai coloni israeliani (che non esistono per caso)”

Quei coloni, dice Bianchi, “sono appoggiati dal paese, sono appoggiati dai loro finanziatori oltreoceano. Godono di totale impunità”.

Dall’11 maggio 2026 l’Unione Europea ha varato il terzo pacchetto di sanzioni dal 7 ottobre 2023 contro coloni israeliani ritenuti responsabili di violenze in Cisgiordania, dopo che il nuovo governo ungherese ha rimosso il veto imposto per anni da Viktor Orbán. Le misure — congelamento dei beni e divieto d’ingresso — colpiscono organizzazioni come Nachala e Amana, ma non i ministri Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, nonostante i legami documentati con i soggetti sanzionati.

Il 13 luglio i ministri degli Esteri UE si sono riuniti per discutere eventuali sanzioni commerciali sugli insediamenti, senza accordo tra i 27. Il governo israeliano, tramite il ministro degli Esteri Gideon Saar, ha respinto le misure definendole “arbitrarie”.

L’analisi di Giorgio Bianchi

Su questo scenario interviene Giorgio Bianchi, fotoreporter, che nel suo intervento in diretta ai nostri microfoni contesta il doppio standard internazionale. “Qui c’è tutta l’ipocrisia…per i russi addirittura hanno tolto la bandiera ai paratleti, come se gli atleti possano essere ritenuti responsabili delle azioni del loro governo. Con Israele si parte con mille distinguo“. Quei coloni, dice Bianchi, “sono appoggiati dal paese, sono appoggiati dai loro finanziatori oltreoceano. Godono di totale impunità“.

I Bibi Files

Bianchi richiama poi The Bibi Files, il documentario del 2024 diretto da Alexis Bloom e rilanciato nel 2026 da Tucker Carlson, vietato in Israele per restrizioni legali sulla diffusione di materiale d’indagine. Il documentario raccoglie filmati di interrogatori di polizia relativi ai processi per corruzione a carico di Netanyahu. Come racconta Bianchi in diretta, citando il documentario: “Netanyahu ha ammesso di aver consentito l’afflusso da parte del Qatar ogni mese ad Hamas di 30 milioni di dollari circa: arrivavano le valigie coi contanti”. Diverse testate hanno riportato cifre simili (fino a 35 milioni mensili) relative a una politica di finanziamento verso Gaza approvata a livello di gabinetto israeliano già dal 2018, ufficialmente per scopi umanitari.