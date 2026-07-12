Sinner trionfa ancora a Wimbledon, batte Zverev in 4 set dopo una grande partita, degna di una finale del torneo più prestigioso del tennis mondiale. Il Numero uno al mondo conquista per la seconda volta di fila il trofeo, eguagliando il suo rivale Alcaraz. Sinner entra ancora di più nel club dei migliori della storia, ora l’obiettivo non può che essere Djokovic, capace di vincere 4 trofei di fila. Quella che poteva sembrare una sfida dal risultato scontato, si è rivelata partita vera, ad altissimo livello, con uno Zverev sugli scudi per più di due ore. Il tedesco è arrivato con la convinzione di chi ha sbloccato la capacità di vincere un Grande slam, dopo anni di sconfitte assimilabili a una maledizione. Ha giocato il suo miglior tennis di carriera, per lunghi tratti pari al numero uno del mondo. Se riuscirà a proseguire su questa scia potrà essere sempre giocatore temibile, competitivo anche per Sinner. L’italiano dal canto suo ha un contendente serio in più, ma dovrà attendere comunque il rientro di Alcaraz per rigiocare un torneo senza l’obbligo di vincere.

La partita

Il primo set è giocato alla pari, Sinner ha una palla break sul 4 a 3 conseguente a un doppio fallo del tedesco, bravo poi a riprendere in mano il servizio. Si arriva quindi al tie break, anche questo giocato alla pari. Situazione inevitabile viste le tante righe colpite sul servizio, che i due tennisti tengono a livelli di potenza e precisione superlativi. Sul 5 pari Sinner si difende in maniera straordinaria, recuperando su un servizio che qualsiasi altro essere umano avrebbe solo potuto guardare da lontano, poi però stecca. Per l’ennesima volta nei momenti decisivi del set. Il set point, carico di tensione, viene risolto dal n.1 del mondo con una palla corta, alla faccia di chi reputa Sinner un giocatore poco spettacolare. L’italiano si guadagna la possibilità di giocare un set point, ma l’avversario sul servizio è impeccabile. il set lo decide un dritto potente di Zverev sullo scambio del 8-7.

Zverev cince un set dopo 14 consecutivi persi contro Sinner. La testa fa tutto, ma non sempre basta. La partita svolta nel tie break del secondo set. Dopo due ore e mezza di partita, sul 6 pari, Sinner prende in mano la partita e finalmente fa emergere la differenza di qualità. Prende subito il mini brea, arriva a 4 a 0 e per un millimetro perde il punto del 4-1. Chiude comunque 7-2 senza rischiare nulla, portando l’inerzia del match dalla propria parte. Il terzo set va esattamente nella direzione che tutti si immaginavano, inizio interlocutorio con Sinner che consolida la supremazia punto dopo punto. Il 6 a 3 del numero uno del mondo è inevitabile. Zverev cade, cala fisicamente, Sinner acquista consapevolezza e confidenza col campo. La stanchezza accumulata in un match lungo e alla pari, il sole cala, Sinner prende il largo.

Il quarto set gira ancora a metà punteggio, Sinner allunga sul 5 a 3 prendendo prima il servizio all’avversario, poi non lasciando nemmeno un’idea di possibile contro break. La partita si chiude dopo quasi 4 ore. Vince Jannik Sinner, il tennista più forte del mondo, con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-3. 6-4. Un’altra pagina di storia è stata scritta, è già tempo di inseguire i record dei più grandi di sempre.