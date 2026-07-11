Gattuso si presenta in contemporanea agli “Stati generali”, Agresti: “Non credo che oggi Lotito abbia voluto provocare”

Stati generali della Lazialità annunciati da tempo, successivamente Lotito sceglie di convocare la conferenza stampa di presentazione di Gattuso in contemporanea. Una coincidenza che non è sfuggita ai tifosi della Lazio, ormai da tempo e in grande maggioranza allo scontro con la presidenza attuale. Una giornata particolare in casa biancoceleste, che vivrà in maniera anomala anche la presentazione in conferenza stampa di Gennaro Gattuso. Sul tema si è espresso Stefano Agresti: “Agli stati generale ci sarà un dibattito, i pensieri sono stati espressi molte volte, non so cos’altro possono fare i tifosi della Lazio per manifestar le proprie idee. Dall’altra parte c’è un presidente che continua per la sua strada. Sono due binari che non si incontreranno mai. Il proprietario ritiene che sia suo diritto non cedere il club e la sua volontà è andare avanti. I tifosi della Lazio giustamente manifestano e parlano di un nuovo presidente, ma la palla è in mano a Lotito. Portare a galla il malumore della Lazio è stato un grande merito, ma nel concreto non si è riusciti a fare di più. Non credo che oggi Lotito voglia provocare i tifosi della Lazio, credo che faccia le sue cose che i tifosi della Lazio non condividono. Non credo che abbia fissato apposta la conferenza di Gattuso in concomitanza con gli stati generali, non credo esista la voglia di provocare da parte di Lotito“.

Nando Orsi sottolinea le divergenze insanabili: “Due rette parallele che non si incontrano mai, da quando la protesta è iniziata io non penso che sia cambiato tanto. Le proposte rimangono fini a se stesse. Da Gattuso io non mi aspetto niente, gli faranno tantissime domande, ma io non mi aspetto che possa dire cose diverse dal campo. Gattuso a differenza di Sarri lo scorso anno sa benissimo della situazione della Lazio“.