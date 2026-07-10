Buonguerrieri a tutto spiano in Commissione Covid: “Vi schierate solo per ostacolare le indagini!”

In Commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid nuovo scontro sulle deleghe alle audizioni esterne. La capogruppo di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri risponde punto su punto alle opposizioni.

Nuova giornata di tensione nella Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid, presieduta dal senatore di Fratelli d’Italia Marco Lisei. Al centro della seduta, ancora una volta, la decisione dell’Ufficio di Presidenza di delegare alcune audizioni a magistrati e ufficiali della Guardia di Finanza, prassi già adottata in altre commissioni d’inchiesta ma duramente contestata dalle opposizioni. Il capogruppo M5S Alfonso Colucci ha aperto gli interventi parlando di violazione degli articoli 82 e 102 della Costituzione e di delegittimazione della Commissione, chiedendo che le sue parole fossero riportate a verbale.

A rispondere per la maggioranza è intervenuta la capogruppo di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri, che ha ribadito la legittimità delle deleghe, approvate secondo la maggioranza all’unanimità dall’Ufficio di Presidenza nelle sedute di maggio. Come dice Buonguerrieri in diretta: «le indagini delegate sono legittime e sono state approvate all’unanimità».

La deputata ha inoltre sottolineato la presenza in aula, inconsueta, dell’ex premier Giuseppe Conte, storicamente assente dai lavori della Commissione, proprio nella seduta dedicata al voto sulle deleghe investigative, leggendola come un segnale politico. Buonguerrieri ha collegato la resistenza delle opposizioni alle indagini in corso sul maxi appalto da 1 miliardo e 251 milioni di euro affidato dalla struttura commissariale guidata da Domenico Arcuri a consorzi cinesi per la fornitura di mascherine, risultate in parte non conformi agli standard di sicurezza e pagate, secondo le ricostruzioni emerse in Commissione, fino al quadruplo del prezzo di mercato. Sul filone sono in corso accertamenti della Procura di Roma e della Guardia di Finanza su presunte provvigioni milionarie incassate da intermediari privati.

La seduta si è chiusa con l’annuncio del voto sulla programmazione dei lavori, che Fratelli d’Italia chiede di proseguire senza ulteriori rallentamenti fino alla pausa estiva.