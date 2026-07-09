Caos in Commissione Covid: scontro furioso prima del voto ▷ “Conte, è inutile che batte i pugni”

Tensione in Commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid, che martedì 7 luglio ha affrontato uno scontro acceso prima del voto sull’interpretazione dell’articolo 92 del Regolamento del Senato, chiamato in causa per legittimare le audizioni delegate a consulenti esterni. Al centro della polemica, la possibilità che testimoni vengano ascoltati fuori dall’aula da personale delegato dalla presidenza — una prassi contestata da settimane dalle opposizioni. Il presidente Marco Lisei (Fratelli d’Italia) ha respinto le accuse, sostenendo che le deleghe rientrano nei poteri dell’Ufficio di Presidenza e nella prassi già seguita da altre commissioni d’inchiesta.

Prima del voto e della conclusione di una seduta già piena di scontri, i membri delle opposizioni hanno sollevato un polverone che ha acceso urla e polemiche. Qui il video dello scontro.

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