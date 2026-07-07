Mancherebbe solo l’ufficialità per l’approdo di Frederic Massara in casa juventina come nuovo capo dell’area tecnica. L’ex ds della Roma e la Juventus avrebbero raggiunto l’accordo, con l’operazione seguita da vicino dal nuovo amministratore delegato Giovanni Carnevali. Massara, reduce dall’esperienza romana conclusasi a fine maggio, è atteso alla Continassa con un incarico di rilievo all’interno della nuova struttura dirigenziale.

L’operazione si inserisce nel più ampio rinnovamento della dirigenza bianconera voluto da Giovanni Carnevali. Parallelamente, il club starebbe chiudendo l’esperienza di François Modesto, figura legata alla gestione precedente, mentre starebbe confermando il ruolo di Francesco Ottolini e la presenza di Giorgio Chiellini all’interno della struttura tecnica.

Al momento non c’è ancora alcuna comunicazione ufficiale da parte della Juventus. Le trattative, però, risultano in fase avanzata e l’annuncio potrebbe arrivare nei prossimi giorni, in tempo per il raduno del 13 luglio.