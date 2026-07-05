Charles Leclerc 10

Tutto ciò che oggi, ma in parte anche ieri, si è ripreso, solo a se stesso ha potuto chiederlo; solo lui stesso poteva elargirlo. Dalla partenza in poi, è andato a caccia della migliore versione di sé.

Lewis Hamilton 9

Falsa partenza e infrazioni regolamentari a parte, tutto ciò che la monoposto sta mostrando di positivo è stato sviluppato sotto la sua supervisione dall’interno dell’abitacolo; la differenza è che ora tanto la squadra quanto il compagno

di team lo stanno a sentire.

Ferrari 8,5

Su un circuito che è la mecca delle velocità di punta, l’equilibrio tra aerodinamica, gestione degli pneumatici e azzeccate mosse strategiche restituisce ciò che manca in termini di cavalli.

Kimi Antonelli 9

Talento e resilienza, lucidità gestionale e ostinazione ragionevole nel momento più negativamente sorprendente del pomeriggio. E senza alcun preavviso.

George Russell 7,5

Approfittare di ciò che capita agli altri non è un demerito, anche se non figura tra i meriti assoluti.

Liam Lawson 7

Una gara di valore, che è soprattutto il suo a livello di guida a pieno regime.

Alpine 6+

In incremento di affidabilità e prestazioni.

Aston Martin 5 –

Il gran premio della svolta è sempre il prossimo.

Red Bull 4,5

Fragilità diffuse, competitività ridotta al lumicino. Le parole di Verstappen non erano solo un presagio.