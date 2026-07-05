Charles Leclerc 10
Tutto ciò che oggi, ma in parte anche ieri, si è ripreso, solo a se stesso ha potuto chiederlo; solo lui stesso poteva elargirlo. Dalla partenza in poi, è andato a caccia della migliore versione di sé.
Lewis Hamilton 9
Falsa partenza e infrazioni regolamentari a parte, tutto ciò che la monoposto sta mostrando di positivo è stato sviluppato sotto la sua supervisione dall’interno dell’abitacolo; la differenza è che ora tanto la squadra quanto il compagno
di team lo stanno a sentire.
Ferrari 8,5
Su un circuito che è la mecca delle velocità di punta, l’equilibrio tra aerodinamica, gestione degli pneumatici e azzeccate mosse strategiche restituisce ciò che manca in termini di cavalli.
Kimi Antonelli 9
Talento e resilienza, lucidità gestionale e ostinazione ragionevole nel momento più negativamente sorprendente del pomeriggio. E senza alcun preavviso.
George Russell 7,5
Approfittare di ciò che capita agli altri non è un demerito, anche se non figura tra i meriti assoluti.
Liam Lawson 7
Una gara di valore, che è soprattutto il suo a livello di guida a pieno regime.
Alpine 6+
In incremento di affidabilità e prestazioni.
Aston Martin 5 –
Il gran premio della svolta è sempre il prossimo.
Red Bull 4,5
Fragilità diffuse, competitività ridotta al lumicino. Le parole di Verstappen non erano solo un presagio.