Roma, forte interesse dell’Atletico per Greenwood: “Adesso si deve accelerare”

La Roma entra nel vivo del mercato estivo con un obiettivo chiaro e ambizioso: portare nella Capitale Mason Greenwood, attaccante inglese classe 2001 individuato come salto di qualità per il reparto offensivo di Gian Piero Gasperini.

Il club giallorosso avrebbe già mosso passi concreti sul fronte del giocatore, arrivando a una prima intesa di massima con l’entourage del calciatore. Un passaggio considerato fondamentale dalla dirigenza per impostare la trattativa con il Marsiglia.

L’ostacolo principale resta però la valutazione economica: la richiesta iniziale dei francesi si aggirerebbe attorno ai 50 milioni di euro più 5 di bonus, una cifra ritenuta alta dalla Roma. Il direttore sportivo Tony D’Amico sta lavorando per provare a ridurre le pretese, con l’idea di avvicinarsi a un’offerta complessiva intorno ai 45 milioni più bonus, soglia che potrebbe rendere l’operazione più realistica.

La sensazione è che i prossimi giorni possano essere decisivi. La Roma vuole evitare aste e accelerare i tempi, forte anche del gradimento del giocatore, che avrebbe già manifestato apertura al trasferimento e apprezzamento per il progetto tecnico. Gasperini, dal canto suo, considera Greenwood un profilo ideale per alzare il livello qualitativo della rosa in vista della stagione che potrebbe segnare il ritorno stabilizzato del club in Champions League.

L’Atletico Madrid piomba su Mason Greenwood

Non mancano però le insidie. Nelle ultime ore si sarebbe inserito con maggiore decisione anche l’Atlético Madrid, che starebbe monitorando la situazione in caso di movimenti in uscita nel reparto offensivo. In particolare, l’eventuale partenza di alcuni elementi chiave come Julián Alvarez potrebbe spingere il club spagnolo a intervenire sul mercato, rendendo la corsa a Greenwood più complessa.

La Roma, tuttavia, si sente in posizione avanzata grazie ai contatti già avviati con il giocatore e alla volontà di presentare un’offerta concreta. L’obiettivo è chiaro: anticipare la concorrenza e consegnare a Gasperini un attaccante capace di cambiare il volto del reparto offensivo.

“La Roma ha l’accordo con Greenwood ma adesso deve accelerare!”

Secondo quanto riportato da Ilario Di Giovambattista a Radio Radio Mattino – Sport & News, la Roma avrebbe già un accordo di massima con Greenwood, ma sarebbe ora costretta ad accelerare per evitare un inserimento deciso dell’Atlético Madrid. Il giornalista ha sottolineato come il club spagnolo sia piombato sul giocatore, rendendo la situazione più complessa e potenzialmente aperta a sviluppi rapidi.

Di Giovambattista ha inoltre rilanciato una domanda chiave sul piano tecnico e strategico: come reagirebbe Gian Piero Gasperini qualora la Roma non riuscisse a chiudere l’operazione? Un interrogativo che riflette l’importanza del profilo di Greenwood all’interno del progetto tecnico giallorosso e la pressione crescente attorno alla trattativa.

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