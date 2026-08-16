Kvaratskhelia da Pallone d’oro? Zara: “Lo merita!”

Khvicha Kvaratskhelia ha una candidatura che non può più essere considerata una semplice suggestione. Il georgiano del Paris Saint-Germain ha trasformato la sua seconda stagione in Francia in un argomento concreto nella corsa al Pallone d’Oro 2026.

La ragione principale è una: la Champions League. Kvara è stato eletto dalla UEFA miglior giocatore della competizione 2025/26, al termine di un percorso straordinario del PSG, capace di conquistare per il secondo anno consecutivo il titolo europeo. Il numero 7 ha chiuso la competizione con 10 gol e 6 assist, risultando decisivo praticamente in ogni turno della fase a eliminazione diretta.

Non sono soltanto i numeri a raccontare la sua candidatura. Ancora decisivo con il PSG, Kvara continua a lasciare il segno sui palcoscenici più importanti d’Europa. E per Furio Zara la candidatura al Pallone d’Oro è tutt’altro che una provocazione “È un uomo che fa la differenza. In Champions ha dimostrato tutte le sue qualità e merita il Pallone d’Oro”

Dal Napoli al PSG, il georgiano sembra aver compiuto un ulteriore salto di qualità. E in una corsa senza un padrone assoluto, perché non Kvaratskhelia?

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