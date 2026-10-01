Il nuovo stadio della Roma a Pietralata ha ora un’autorizzazione unica: a firmarla, in qualità di subcommissario, è stato proprio il sindaco Roberto Gualtieri, a chiusura della Conferenza dei servizi decisoria. Il provvedimento vale come variante urbanistica e dichiarazione di pubblica utilità, e consente al club di passare al progetto esecutivo, passaggio previsto in tre o quattro mesi. L’impianto, da circa 60mila posti e con un investimento privato superiore al miliardo di euro, dovrebbe vedere aprire i cantieri nel 2027, in coincidenza con il centenario giallorosso, per una consegna stimata a fine 2029. Sul tavolo non c’è solo l’opera: tempi dei cantieri, rigenerazione del quadrante, parcheggi e collegamenti di trasporto pubblico per raggiungere l’impianto.