Del Piero presidente della Juve? Moggi spiazza tutti in diretta

Il nome di Alessandro Del Piero torna a infiammare l’ambiente Juve (ammesso che abbia mai smesso). Infatti, proprio nelle ore del CdA chiamato ad approvare il bilancio, tra i tifosi è tornata a circolare con forza la suggestione di un possibile ritorno dell’ex capitano in società, addirittura nel ruolo di presidente.

A Radio Radio Lo Sport, Luciano Moggi non chiude affatto alla possibilità di rivedere Del Piero all’interno della Juventus, definendolo “un’icona che sta bene dappertutto”. Ma per l’ex direttore generale la priorità del club sarebbe oggi molto più concreta: “Fare una squadra forte, una squadra che faccia paura agli avversari”.

Moggi insiste soprattutto sulla necessità di avere dirigenti con esperienza specifica di calcio, capaci di costruire una rosa competitiva e di leggere correttamente le esigenze tecniche della squadra. Soltanto dopo, aggiunge, la presenza di una figura come Del Piero potrebbe diventare un valore importante “per i tifosi, per l’ambiente, per tutto”.

Nel ragionamento entra anche Giorgio Chiellini, che Moggi considera già una figura di grande valore per la Juventus. Candidatura del Pinturicchio tutto meno che bocciata, dunque. Ma per l’ex dirigente bianconero, è essenziale evitare che un nome simbolico venga considerato da solo la soluzione ai problemi attuali del club.