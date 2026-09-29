Una Champions League all’Inter e la restituzione dei due scudetti alla Juventus: è la provocazione con cui Ilario Di Giovambattista accende il dibattito a Radio Radio. Si parte dalle notizie sul Manchester City e si arriva a Calciopoli, al Napoli e alle plusvalenze, in un confronto serrato con Sandro Sabatini, Nicola De Bonis e Gianni Visnadi.

Il punto di partenza sono le anticipazioni dello scorso venerdì sul procedimento legale con oggetto il club inglese. Secondo le ricostruzioni della stampa britannica, il City sarebbe stato infatti ritenuto responsabile di 114 contestazioni su 115 in merito a infrazioni di tipo finanziario, con sanzioni ancora da definire. Multa? Retrocessione in Championship? O addirittura ritiro dei titoli vinti? Da qui il parallelismo con Calciopoli e i fatti del 2006 in Italia.

Inter, Manchester City come la Juventus nel 2006? La provocazione di Ilario

“Manchester City nei guai? Devono dare la Champions all’Inter! Se no quale differenza ci sarebbe con Calciopoli e la Juventus nel 2006? Coppa a Milano e Scudetti restiuiti alla Juve: sarebbe giusto e riappacifichi l’Italia!“

GUARDA IL VIDEO COMPLETO SUL CANALE YOUTUBE DI RADIO RADIO – LO SPORT