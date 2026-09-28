Francesco Totti ha scelto Las Vegas per celebrare il traguardo dei 50 anni. Una festa lontano da Roma, ma circondato dagli affetti più importanti: con lui c’erano infatti gli amici, i figli Cristian, Chanel e Isabel e Noemi Bocchi, sua compagna da ormai quattro anni.

Per l’occasione, l’ex capitano giallorosso ha organizzato una serata speciale all’interno di un ristorante italiano della città del Nevada, trasformando il compleanno in un momento di festa in famiglia.

Totti si scatena durante la festa

Nel corso della serata non è mancato anche un siparietto diventato subito social. Totti si è lasciato andare a un ballo sulle note di “Balliamo sul mondo” di Ligabue, mentre Noemi Bocchi riprendeva la scena con il telefono.

Il video, poi condiviso sui social, mostra l’ex numero 10 della Roma alle prese con una performance decisamente ironica e divertita. Un momento che potrebbe essere stato anche una scherzosa provocazione nei confronti della compagna, pronta a cimentarsi a sua volta con la danza: Noemi Bocchi farà infatti parte del cast di “Ballando con le stelle”, scelta da Milly Carlucci per la nuova edizione del programma.

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