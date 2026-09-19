Roma – Inter, Ferrajolo “A botta calda”: “Due squadre forti, la Roma arriverà tra le prime quattro”

La Roma viene rimontata da due gol di Lautaro, dopo il doppio vantaggio iniziale. Il commento sul 2 a 2 dello stadio Olimpico è affidato a Luigi Ferrajolo: “Bella partita tra due squadre forti e coraggiose, il rimpianto della Roma è comprensibile, ma l’Inter negli ultimi tempi ci ha abituato ad andare sotto e rimontare.

Una Roma strepitosa nel primo tempo ma nel secondo ha pagato con energie e attenzioni in calo. Sul pareggio niente da dire, ma per la Roma è una bella prova di maturità Però prende il gol nei primi secondi della ripresa, è un problema, la terza volta che succede. Il primo tempo straordinario, con un calo nel secondo tempo, ti devi predisporre per questo calo e snaturare alcuni principio.

Detto questo, brava la Roma, finirà comunque nelle prime quattro”.