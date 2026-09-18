Discorso storico di Robert Fico: NATO avvisata ▷ “Articolo 5? Non metterò in pericolo gli slovacchi”

Mentre la Commissione europea porta avanti il nuovo quadro finanziario pluriennale 2028-2034 — un bilancio da circa duemila miliardi di euro in cui la voce difesa registra l’aumento più consistente rispetto al settennato precedente — dalla Slovacchia arriva un monito di segno opposto. Il piano di riarmo dell’Europa presentato da Ursula von der Leyen prevede fino a 800 miliardi mobilitabili per il riarmo del continente.

È in questo scenario di corsa agli armamenti condivisa da gran parte delle cancellerie europee che si inserisce la voce fuori dal coro del primo ministro slovacco Robert Fico, che ha lanciato un allarme netto.

L’intervento integrale

“Signore e signori, non sto esagerando: temo la guerra e voglio parlarne con la massima serietà. Quello che sta accadendo oggi in Europa, quello che sentiamo e vediamo oggi, è che il conflitto militare in Ucraina è sfuggito al controllo. Le regole delle operazioni militari non valgono più, si sta iniziando ad attaccare le infrastrutture civili. Penso che assisteremo a grandi operazioni militari sul territorio ucraino. Ma ciò che mi spaventa di più è la forza dei discorsi bellici che risuonano in Europa. Sembra che i vincitori del bilancio dell’UE per gli anni dal 2028 al 2034 saranno le aziende produttrici di armi. Non i cittadini, ma le aziende produttrici di armi. Sembra, e lo ripeto con la massima serietà e responsabilità, che a volte si tenda a sostituire l’incapacità di risolvere questioni come l’immigrazione clandestina, la competitività, i prezzi elevati dell’energia con discorsi bellicosi del tipo: «Forza, forza, forza, facciamolo»”.

“Per l’amor del cielo, con chi vogliamo stare? Con chi? Riuscite a immaginare, signore e signori, che venga applicato l’articolo 5 del trattato NATO? Qualcuno di voi riesce a immaginarlo? Riuscite a immaginare che ci venga detto: preparate 5.000 soldati, 10.000 soldati, che andranno a combattere da qualche parte e noi non sappiamo contro chi, perché e per cosa?»

“Farò di tutto perché la Slovacchia non venga mai trascinata in guerra”

“Ecco perché ho la sensazione che sia nostro dovere, come politici, parlare di pace molto più spesso che mai. Per favore, non prendetela come una frase fatta. La pace non è una frase fatta. E vale una frase che ha detto una persona saggia: la pace non è tutto, ma senza pace tutto il resto non è nulla, perché finché non ci sarà pace in questo Paese, non costruiremo ospedali, ma assembleremo carri armati. Se non ci sarà pace in questo Paese, non ci occuperemo di una nuova centrale nucleare a Jasovské Bojnice, ma forse scaveremo delle trincee e costruiremo dei bunker. Vi prego, non sottovalutate la situazione”.

“La situazione non è mai stata così grave e tesa, per quanto riguarda la possibilità di un conflitto bellico a livello europeo, come lo è ora. Ed è nostro dovere – non si tratta di essere dei pacificatori o dei pacifisti, no -…non voglio che la Slovacchia sia coinvolta in un conflitto bellico a causa di un certo articolo 5. Sì, siamo pronti, lo apprezziamo, teniamo alla cooperazione, all’adempimento degli impegni, ma come primo ministro farò di tutto affinché la Slovacchia non venga mai trascinata in un conflitto bellico. Quindi anche noi, anche queste cose funzionano, stiamo costruendo ospedali, abbiamo un tasso di disoccupazione molto basso, stiamo facendo tutto il possibile in Slovacchia. La situazione potrebbe cambiare in questo modo. Un minuto. Basta che un drone, intenzionalmente o meno, si sposti fuori rotta e colpisca un edificio residenziale in un paese membro, uccidendo dei civili. Ed eccoci qui”.

“Per questo, vi prego, dedichiamo enorme attenzione a questo tema. Temo che siamo al limite. E non riesco proprio a immaginare, per l’amor di Dio, cosa faremmo in questo Paese se dovesse trovarsi coinvolto in qualche conflitto bellico.”