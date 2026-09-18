Milan, Ordine furioso: “La cosa più inquietante non è la sconfitta!”

Il Milan sta vivendo il primo vero momento complicato della sua stagione. Dopo il pareggio contro la Lazio e la sconfitta contro il Benfica all’esordio in Europa League, a preoccupare non sono solo i risultati, ma soprattutto come questi sono maturati. Prestazioni che hanno riacceso interrogativi su gioco, scelte e identità della squadra di Rúben Amorim.

Lo stesso allenatore portoghese, al termine del match, ha riconosciuto le difficoltà della squadra. Il tecnico ha parlato della seconda partita consecutiva iniziata senza essere realmente in partita, sottolineando anche i problemi nella costruzione del gioco e la scarsa creatività negli ultimi metri.

Le parole che più hanno fatto discutere, però, sono quella sulla squadra: “La rosa in parte non è adatta al mio gioco“. Dichiarazioni in netto contrasto con quelle di appena due settimane fa, dove il portoghese dava voto 10 al mercato appena concluso.

In questo contesto si inseriscono anche i dubbi sulla gestione di alcuni giocatori, a partire da Luka Modrić, rimasto fuori dall’undici iniziale contro il Benfica.

Milan, Ordine sbotta in diretta: “Le parole di Amorim mi hanno inquietato”

Ed è proprio su questo quadro che si è soffermato Franco Ordine a Radio Radio Lo Sport. Il giornalista ha definito discutibile il turnover di Amorim, contestando soprattutto la scelta di alcune pedine nell’undici iniziale.

A preoccupare maggiormente Ordine, però, sembra non essere tanto la sconfitta, quanto le parole di Amorim al termine del match: “La sconfitta è stata imbarazzante, ma le parole di Amorim mi hanno inquietato. Dice di non avere le caratteristiche adatte al suo gioco. Se ne accorge solo adesso? Dopo 2 mesi e mezzo?“.

Il prossimo appuntamento contro il Lecce sarà già un banco di prova importante per capire se quella contro il Benfica sia stata soltanto una brutta serata o il sintomo di problemi più profondi.

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