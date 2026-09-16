Lo sfacelo dell’UE è partito anche in Francia: le promesse di Macron sono finite

In questi giorni vi sto raccontando dello sfacelo dell’Unione Europea che io avevo previsto anni fa, e qualcuno se lo ricorderà, e dissi che sarebbe arrivato proprio dai fondatori, cioè dall’accordo Kohl-Mitterrand che avvenne negli anni ’80 e che fu alla base insomma di quelli che poi sarebbero stati i patti che abbiamo visto, e quindi fatti dalla Germania e dalla Francia.

Vi ho parlato in questi giorni della Germania, oggi vi parlo della Francia.

Il mercato del lavoro francese e la disoccupazione record

Il mercato del lavoro in Francia sta affrontando un peggioramento costante con il tasso di disoccupazione salito ormai all’8,3% nel secondo trimestre del 2026. È il livello più alto registrato da prima del Covid, esploso durante il periodo dell’emergenza sanitaria, rappresentando un duro colpo per l’Eliseo.

Nel giro ormai di pochi mesi altre decine di migliaia di persone sono rimaste senza impiego, portando il totale nazionale a 2,7 milioni di disoccupati.

La crisi occupazionale però in Unione Europea colpisce i giovani. Infatti a occupare, diciamo, la fascia di disoccupazione dai 15 ai 24 anni di età è salita quasi al 22%. Ciò vuol dire che più di un giovane su 5, quasi un giovane su 4, è a casa sul divano a fare nulla. Perché questi si chiamano NEET, cioè Not in Education, Employment or Training, il che vuol dire che sono persone che non sono a scuola, che non sono al lavoro, che non sono in formazione, che non fanno niente.

I giovani dai 15 ai 29 anni che non studiano, non lavorano, non sono in formazione, sono saliti quasi al 14%.

La promessa tradita di Macron e l’instabilità verso il 2027

Il deterioramento si estende ad altre fasce di popolazione. Abbiamo record negativi in Francia tra anche le donne.

Insomma, questa situazione travolge la promessa di Emmanuel Macron, uno dei peggiori presidenti francesi della storia della Repubblica Francese, che aveva promesso il pieno impiego entro la fine del proprio mandato.

E insomma, la difesa della Banca di Francia sulle riforme strutturali e sui tagli alle tutele non convincono i cittadini, non risolvono il disagio sociale, e via e via discorrendo.

Insomma, lo scenario è quello di una forte instabilità politica per le presidenziali del 2027, ma cosa volete che vi dica?

Io vi racconto questo perché questa mattina in un albergo in Alessandria io ricevo un’altra impresa in consulenza che viene da molto lontano, che mi ha cercato dal sito valeriomalvezzi.it. E ovviamente i mercati sono mercati europei, per cui i mercati riguardano anche la crisi della Germania, la crisi della Francia.

Ecco perché qualcuno potrebbe dirmi: ma a me che me ne frega della Germania e della Francia? Beh, interessa ai miei clienti imprenditori.

Malvezzi Quotidiani, l’Economia Umanistica spiegata bene | Con Valerio Malvezzi