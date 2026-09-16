Il governo sta esaminando oggi un decreto che secondo fonti di Palazzo Chigi conterrebbe lo stop al bollo auto per una fetta ampia del parco veicoli.



Il Consiglio dei ministri n. 189 è convocato oggi alle 16.30. All’ordine del giorno, pubblicato sul sito istituzionale, c’è uno schema di decreto-legge su carburanti “nonché in materia fiscale”. Le anticipazioni parlano di esenzione per le vetture di piccola e media potenza e per i motocicli: tutte le moto e oltre il 70% delle auto in circolazione. Ogni persona fisica avrebbe diritto a una sola agevolazione, su un veicolo regolarmente assicurato.

Il commento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “Oggi il Governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani”.