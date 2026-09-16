Inter-Udinese, Visnadi condanna Martínez: “Anche una sedia para meglio di lui!”

Partiamo dalle “buone” notizie. L’Inter vince ancora: 5-3 in rimonta contro l’Udinese, nonostante l’ennesima papera del portiere nerazzurro “Pepo” Martínez. Ora passiamo alle cattive: proprio il perdurante momento di crisi dello spagnolo.
A pochi giorni dal grave errore commesso al Bernabéu contro il Real Madrid (per il quale lo stesso portiere si era assunto pubblicamente la responsabilità) Gianni Visnadi torna così a interrogarsi sulla scelta dell’Inter di puntare su di lui come portiere titolare.
“Si sapeva che era un salto nel buio”, osserva il giornalista, prima dell’affondo sulla prestazione contro l’Udinese: “E’ stato disastroso. Anche una sedia in porta avrebbe parato più di Martínez”.
Il punto, però, guarda soprattutto al futuro. Alle spalle dello spagnolo c’è un altro portiere d’esperienza con l’ex Lazio Ivan Provedel (rimasto in panchina contro l’Udinese). Secondo Visnadi, dopo l’ennesimo errore, Chivu si trova ormai davanti a “una scelta molto importante”: vale la pena dare ancora fiducia a Martínez?
Una crepa che acquista ancora più peso alla vigilia dello scontro diretto con la Roma, oggi appaiata all’Inter a quota 12 ma con una difesa nettamente meno battuta.
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