Real Madrid-Inter, papera Martínez! Provedel scalda i guanti? Vocalelli: “Presto toccherà a lui!”

DUBBI MARTÍNEZ – Prima giornata di Champions League ricca di rimpianti per i ragazzi di Chivu: l’Inter torna dal Bernabéu con una sconfitta per 2-1, ma anche con la sensazione di aver giocato alla pari per lunghi tratti contro il Real Madrid. A decidere la serata sono stati soprattutto (se non “solamente”) gli episodi.

Dopo l’errore di Jones e Bisseck sul vantaggio di Mbappé, una grave leggerezza di Josep Martínez ha spalancato a Valverde la strada del 2-0. Carlos Augusto ha poi riaperto la partita nel finale, ma non è bastato per permettere ai Nerazzurri di conquistare almeno un punto.

Proprio l’errore del portiere nerazzurro alimenta il primo vero dibattito sulle gerarchie tra i pali. A Radio Radio Lo Sport, Alessandro Vocalelli guarda già a Ivan Provedel: “Martínez? Un errore si può fare, ma questo rischia di segnare anche la sua tranquillità. Provedel? Penso che presto toccherà a lui. Mi chiedo solo se e quando. L’Inter ha due titolari”.

Una lettura che si scontra con le parole pronunciate da Cristian Chivu dopo la partita. Il tecnico ha infatti sottolineato soprattutto la capacità di Martínez di reagire all’errore, definendo quella successiva una risposta da portiere di alto livello.

Il tema, dunque, è destinato a restare aperto. Anche perché Provedel è arrivato dalla Lazio a titolo definitivo durante l’estate, firmando con l’Inter fino al 2029, e fin dalla presentazione aveva lasciato al tecnico la scelta sulle gerarchie.

REAL MADRID – INTER: L’ERRORE DI MARTÍNEZ | GUARDA IL VIDEO COMPLETO SUL CANALE YOUTUBE DI RADIO RADIO – LO SPORT