Udinese-Lazio, Melli-Vocalelli è scontro: “Ora salire sul carrettino è scomodo!”

Chi lo avrebbe mai detto? Anche solo poche settimane fa, nessuno. Tre partite, tre vittorie e una classifica che vede la Lazio a punteggio pieno: l’ultimo segnale è arrivato ieri sera a contro l’Udinese, quando la squadra di Gennaro Gattuso ha ribaltato lo svantaggio con i gol di Davide Frattesi e Albert Gudmundsson (Entrambi arrivati, per ironia della sorte, nell’ultima tribolata sessione di mercato).

Un avvio che inevitabilmente riapre anche il dibattito sui giudizi che hanno accompagnato l’estate biancoceleste. A Radio Radio Lo Sport, Franco Melli sceglie una posizione netta e invita a riconoscere i meriti di una squadra e di un club che, a suo giudizio, erano stati descritti con eccessivo pessimismo.

Udinese-Lazio, duro scontro Vocalelli-Melli: “Ora salire sul carrettino del vincitore è scomodo”

“Adesso credo che salire sul carrettino del vincitore sia scomodo per parecchi”, attacca Melli, ricordando le critiche rivolte negli ultimi mesi non soltanto a Lotito, ma anche ai suoi collaboratori, al mercato e ad alcuni dei nuovi acquisti.

Alessandro Vocalelli frena però gli entusiasmi: si dice piacevolmente sorpreso dall’avvio della Lazio, ma invita a non cancellare tre stagioni di risultati deludenti sulla base delle prime tre giornate.

Da qui nasce uno scontro acceso su Gattuso, mercato, vecchie valutazioni e reali ambizioni della Lazio, con Melli che insiste su un punto: “Il calcio ti frega quando meno te lo aspetti”.

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