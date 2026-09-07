Dal 9 al 13 settembre, nell’area di via Poppea Sabina a Roma, torna il Sessantotto EstaParty. In programma concerti tributo, street food, artigianato e attività per bambini, con ingresso gratuito. Tra gli appuntamenti più attesi, il raduno nazionale dedicato a Lucio Battisti e la serata “Insieme per Mattia”.

Sessantotto Estaparty | Il tributo a Lucio Battisti apre la manifestazione

L’estate del Sessantotto Village non è ancora finita. In collaborazione con il Comitato Casal Monastero, la manifestazione musicale e artistica della Capitale torna con cinque giorni di eventi nel quartiere romano di Casal Monastero.

Ad aprire il programma, mercoledì 9 settembre, sarà il tributo a Lucio Battisti, organizzato nel giorno dell’anniversario della scomparsa dell’artista che ha segnato la storia della musica italiana.

Sul palco si esibirà Roberto Pambianchi, mentre nella Capitale arriveranno fan e appassionati “battistiani” provenienti da tutta Italia per partecipare al raduno dedicato al cantautore.

“Insieme per Mattia”: la serata-evento del 10 settembre

Particolare rilievo avrà anche la serata di giovedì 10 settembre, quando Idol porterà in scena un tributo ad Achille Lauro. L’appuntamento sarà dedicato alla memoria di Mattia Rizzetti, il ragazzo di 16 anni investito da un’automobile proprio a Casal Monastero alla vigilia della scorsa Pasqua.

“Insieme per Mattia” è il titolo dell’evento, al quale parteciperanno l’assessore di Roma Capitale Maurizio Veloccia, il presidente del IV Municipio e una rappresentanza della scuola calcio del Roma City, società nelle cui giovanili Mattia rappresentava un importante punto di riferimento.

Nel corso della serata verrà promossa una raccolta fondi per la realizzazione di un playground: un’area attrezzata per il gioco e lo sport all’aperto che porterà il nome del giovane.

Il programma completo del Sessantotto EstaParty

La manifestazione proseguirà con altri tre appuntamenti musicali:

11 settembre: tributo a Ultimo con il concerto della band Sogni Appesi ;

tributo a Ultimo con il concerto della band ; 12 settembre: musica dance degli anni Settanta, Ottanta e Novanta con i Maniac ;

musica dance degli anni Settanta, Ottanta e Novanta con i ; 13 settembre: gran finale con il tributo a Vasco Rossi dei Millennium Reloaded.

Ingresso gratuito, street food e attività per bambini

L’accesso al villaggio sarà completamente gratuito. Ogni giorno, a partire dalle ore 18, sarà attiva un’ampia area dedicata allo street food, con tredici diverse postazioni.

I concerti inizieranno alle 20.45. Ad arricchire il programma saranno inoltre un’area giochi per bambini, spazi dedicati all’artigianato e numerose occasioni di intrattenimento per adulti e famiglie.

A condurre tutte le serate sarà Stefano Raucci, volto noto di Radio Radio e voce del Sessantotto Village da diverse edizioni.

Musica, buon cibo e socialità saranno dunque gli ingredienti principali del Sessantotto EstaParty 2026, con un’attenzione speciale alla solidarietà e al ricordo di Mattia Rizzetti.