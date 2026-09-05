Rimonta clamorosa dell’Inter che ribalta il risultato dopo essere andata sotto di due gol. Una partita giocata a viso aperto, ad altissimo livello agonistico, senza pause e tatticismi. Il Napoli a inizio secondo tempo sembrava avere la vittoria in pugno. La forza dell’Inter sta nella reazione istantanea, che passa dai piedi dei suoi giocatori più forti: Di Marco e Lautaro. I nerazzurri dimostrano di essere ancora i più forti, con una prestazione di rabbia, intensità, tecnica e tenuta mentale che ricorda a tutti perché l’Inter è la grande favorita per la vittoria finale.

La partita

Dopo le polemiche della scorsa settimana (futili), Vergara si ritrova titolare con Politano e Alisson, in una squadra a trazione offensiva che nel primo tempo si difende in maniera ordinata. Dal canto suo Chivu lascia fuori Calhanoglu e conferma Esposito vicino a Lautaro. Vanno vicini al gol Diouf in apertura e soprattutto di Marco a fine primo tempo, con una punizione ai limiti della perfezione, con la palla che gira sopra la barriera e rimbalza sulla traversa.

Nel secondo tempo l’Inter rientra distratta, Diouf e Barella sbagliano l’uscita con la palla e Politano ha l’occasione di calciare due volte dentro l’area: il primo tiro è respinto, il tap-in finisce in rete. La squadra di Chivu accusa il colpo e Hojlund ne approfitta segnando il gol del due a zero; l’Inter si distrae, una palla destinata ad uscire laterale si ferma prima, viene raccolta da Di Lorenzo e messa nei piedi di Hojlund che sposta il pallone e dall’angolo dell’area di rigore incrocia rasoterra sul palo lontano. La forza dell’Inter sta nella reazione istantanea, che passa dai piedi dei suoi giocatori più forti: Di Marco e Lautaro. L’esultanza di giocatori e tifosi sul gol del 1-2 fa capire quanto l’Inter si sente più forte: ci credono tutti. Arriva il gol di Thuram di testa, con l’aiuto di Rahmani che resta inspiegabilmente a terra nell’aera piccola tenendo in gioco tutti. Nel finale arriva ancora il gol del capitano interista, dopo un mischione in area. La palla inevitabilmente finisce sui piedi dei grandi attaccanti. Lautaro segna il gol del definitivo 3 a 2, completa la rimonta e regala i tre punti alla sua squadra, ancora la più forte del campionato.