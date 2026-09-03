Roma, Camelio sulla conferenza di D’Amico: “Ecco cosa lo ha infastidito! Lo aspettava al varco…”

Ieri pomeriggio, la conferenza stampa del di Tony D’Amico ha generato non poco scalpore. Titoli dati? Non troppi. Per assurdo, al centro delle polemiche, è stata infatti una domanda (incompiuta) rivolta al DS della Roma sul suo effettivo peso nelle operazioni di mercato e sull’eventuale presenza di altre figure coinvolte nelle valutazioni. Manco a dirlo, il riferimento implicito era quello a Pietro Leonardi, ex dirigente storico (tra le altre) di Parma e Juventus; amico storico di Gian Piero Gasperini, a cui lo lega un rapporto strettissimo sin dai tempi della Primavera della Vecchia Signora.

D’Amico ha rivendicato il proprio ruolo — “Se non fossi responsabile non sarei qui” — per poi rispondere con ironia alla questione dell’“uomo mercato”: “Mi fate sorgere un dubbio, chiederò se sono io”.

Roma | Conferenza stampa D’Amico, Camelio: “Lo stava aspettando al varco”

A Radio Radio Lo Sport, Enrico Camelio ha dato una lettura precisa del momento. Secondo l’opinionista, D’Amico si aspettava quella domanda e sarebbe stato pronto a rispondere proprio perché consapevole delle indiscrezioni circolate negli ultimi mesi.

“D’Amico? Quella domanda non l’ha sorpreso: lo aspettava al varco. Il nome? In sala stampa sapevano tutti che si parlava di Leonardi. Fai quella domanda? Vai fino in fondo, fai il nome, se no è troppo facile”.

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