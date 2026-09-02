Mercato Roma, è polemica: 120 milioni spesi ma a Gasperini manca ancora la cosa più importante

Il mercato della Roma si chiude con diversi investimenti e una rosa più profonda, ma il giudizio sul lavoro svolto resta tutt’altro che unanime. In diretta si accende il confronto tra chi considera la squadra complessivamente migliorata e chi, invece, continua a vedere alcune lacune rispetto alle richieste iniziali di Gasperini.

Al centro della discussione soprattutto la gestione delle priorità, i costi di alcune operazioni e il mancato arrivo dell’esterno offensivo cercato per gran parte dell’estate (e, a essere cattivi, da praticamente due anni). Nel dibattito entra anche il paragone con la Lazio: l’impressione è che nonostante l’obbligo di operare “a saldo zero”, il lavoro dei biancocelesti sia stato più efficace. In assoluto, non tanto tanto per il valore degli acquisti in sé. Quanto, piuttosto, per la capacità di ottemperare alle proprie necessità più impellenti, ottimizzando al massimo i risultati con le poche risorse a disposizione.

Con la Champions League alle porte e una stagione molto più intensa, resta quindi aperta una domanda: la Roma ha fatto abbastanza per affrontare tutti gli impegni o il mercato poteva essere gestito diversamente?

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