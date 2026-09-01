Lazio, Ilario fa chiarezza: le telefonate con Lotito e le frasi travisate | Lo sfogo in diretta

Un lungo intervento in diretta per chiarire il proprio rapporto con Claudio Lotito e rispondere alle ricostruzioni che, nelle ultime settimane, sono tornate a circolare nell’ambiente Lazio. Il direttore editoriale di Radio Radio Ilario Di Giovambattista torna sul proprio rapporto con Claudio Lotito, sulle vecchie telefonate tornate a circolare sui social e sul modo in cui determinati episodi vengono raccontati e discussi, soprattutto sulla rete.

Nel corso dell’intervento il discorso si allarga poi al rapporto tra società, tifoseria e informazione. Al clima che accompagna oggi il mondo biancoceleste, oltre che alla necessità, secondo Ilario, di riportare il confronto su un terreno più diretto e trasparente. Un passaggio che coinvolge anche il ruolo dei tifosi. E il peso che il loro dissenso sta assumendo (in modo importante e positivo) nella vita del club.

Tra ricordi, considerazioni personali e riflessioni sull’attualità della Lazio e di Claudio Lotito, ne nasce uno sfogo lungo e articolato. Nel quale Di Giovambattista mette sul tavolo diversi temi che riguardano da vicino l’ambiente biancoceleste, lasciando spazio anche a un invito al confronto aperto.

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