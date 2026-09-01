Il progetto di Unione del risparmio e degli investimenti, rilanciato da Ursula von der Leyen alla Rencontre des Entrepreneurs de France a Parigi, torna a puntare i riflettori su una cifra enorme: circa 10mila miliardi di euro, oggi fermi sui conti correnti delle famiglie europee. Per la presidente della Commissione, questa massa di capitale inutilizzato non è semplicemente un dato statistico, ma un vero e proprio ostacolo alla crescita del continente.

Per rimettere in moto questi risparmi, Bruxelles ha messo a punto un pacchetto di strumenti articolato: dalla cartolarizzazione dei depositi a un maggiore coinvolgimento di banche e assicurazioni, fino a una vigilanza integrata sui mercati finanziari europei. L’obiettivo dichiarato è costruire un sistema in grado di far circolare più liberamente il capitale privato tra i confini dell’Unione.

Secondo von der Leyen, “l’Europa deve ora mettere questi risparmi al servizio delle sue imprese”. Una necessità, secondo la presidente, resa ancora più urgente dalla fuga di capitali verso mercati extraeuropei, che priva le aziende del continente – soprattutto quelle più innovative – delle risorse necessarie a crescere in casa propria.

Sul fronte politico, l’obiettivo della Commissione è arrivare a un’intesa tra tutti i 27 Stati membri entro la fine dell’anno. Von der Leyen ha però lasciato aperta anche una strada alternativa: qualora non si raggiungesse un accordo unanime, il piano potrebbe procedere comunque con i soli Paesi disponibili ad aderire fin da subito.

Incentivo o pressione indiretta?

Resta però un nodo che diversi osservatori continuano a sollevare: quanto margine di libertà avranno effettivamente i risparmiatori all’interno di questo nuovo sistema? Le regole comuni su cartolarizzazione e supervisione dei mercati potrebbero configurarsi come un semplice incentivo a investire – oppure, secondo alcune letture, finire per orientare in modo più diretto le scelte finanziarie dei cittadini.

È proprio questo il dubbio al centro del dibattito pubblico: fin dove si spinge la ‘messa a disposizione’ dei risparmi immaginata da Bruxelles, e dove finisce invece la libertà individuale di scegliere come e dove investire il proprio denaro?