In casa Roma, il mancato trasferimento di Manu Koné al Chelsea, è stata certamente la notizia del giorno. La possibile cessione del centrocampista francese aveva acceso la piazza giallorossa, preoccupata dall’idea di perdere uno dei giocatori più importanti della squadra proprio nelle ultime ore di mercato.

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In diretta su Radio Radio Lo Sport, però, Enrico Camelio ha proposto una lettura differente dell’operazione: una cessione a cifre molto elevate avrebbe potuto permettere alla Roma non soltanto di sistemare parte dei propri conti, ma anche di intervenire con forza su più zone della rosa.

Koné-Chelsea, Camelio: «Con Gittens e un altro centrocampista la Roma poteva essere più forte»

Secondo la ricostruzione di Camelio, la Roma avrebbe provato a portare la valutazione di Koné fino a 80 milioni di euro, mentre nell’operazione con il Chelsea sarebbe stata valutata anche la possibilità di inserire Jamie Gittens.

«Perdevi qualcosa con Koné, però con Gittens e un altro centrocampista secondo me la Roma sarebbe stata più forte. Sistemavi anche un po’ il bilancio e avevi l’esterno sinistro alto», ha spiegato.

L’idea, quindi, sarebbe stata quella di trasformare una cessione pesante in un’operazione più ampia: rinunciare a un elemento centrale come Koné, ma utilizzare le risorse ottenute per completare la squadra con almeno due innesti.

Camelio ha inoltre citato la possibilità che la Roma potesse cercare un nuovo centrocampista, facendo anche il nome di Richard Ríos, pur senza indicarlo come obiettivo certo.

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