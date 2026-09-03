L’episodio risale all’agosto 2025, ma le immagini dell’estrazione del play-off della Coppa di Romania sono tornate a circolare sui social a distanza di un anno, riaccendendo le polemiche sul comportamento di un dirigente federale.

È un video vecchio di un anno, ma è tornato a far discutere come se fosse accaduto ieri. Le immagini risalgono infatti al 19 agosto 2025, quando la Federazione calcistica rumena effettuò il sorteggio del play-off della Coppa di Romania. A distanza di dodici mesi, il filmato è nuovamente rimbalzato sui social, attirando commenti e sospetti.

Al centro della scena c’è Gabriel Bodescu, segretario generale aggiunto della Federazione. Durante l’estrazione degli accoppiamenti, il dirigente sembra mantenere la mano su una specifica pallina mentre cerca di mescolare le altre all’interno dell’urna.

Il particolare diventa ancora più curioso pochi secondi dopo. La pallina apparentemente rimasta sotto il controllo della mano di Bodescu viene infatti estratta e indica il Corvinul Hunedoara come avversario del Farul Constanța.

Sorteggi della Coppia di Romania falsati? La FRF respinge le accuse

La polemica raggiunge la Federazione rumena, costretta a fornire una spiegazione ufficiale. La FRF nega qualsiasi manipolazione e attribuisce il movimento poco convincente delle palline a un problema pratico: le urne utilizzate sarebbero state troppo piccole per consentire un mescolamento agevole.

L’organismo federale sottolinea inoltre che l’estrazione si è svolta pubblicamente, in diretta e alla presenza di rappresentanti dei club coinvolti, sostenendo quindi la piena regolarità della procedura.