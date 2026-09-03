Il mercato può cambiare gli equilibri in pochissimo tempo e questo Fabregas lo sa bene. Negli ultimi giorni della sessione estiva, il Como si è trovato a dover ridisegnare in fretta il reparto portieri. Al centro della vicenda c’è Noel Törnqvist, trasferito al Monza in prestito, e soprattutto il rapporto con Cesc Fabregas, deterioratosi in maniera inattesa.

La partenza dello svedese non era inizialmente prevista. Törnqvist, arrivato sul lago con l’ambizione di giocarsi le proprie chance, aveva trovato poco spazio alle spalle di Butez. A pochi giorni dalla chiusura del mercato avrebbe quindi comunicato a Fabregas la volontà di valutare altre soluzioni.

Il tecnico non avrebbe chiuso la porta, ma a una condizione: prima trovare un sostituto. Il Como aveva infatti bisogno di mantenere tre portieri in organico. Da quel momento, però, secondo il racconto dell’allenatore, qualcosa sarebbe cambiato nell’atteggiamento del giocatore.

Fabregas ha parlato apertamente della vicenda, manifestando il proprio disappunto per una separazione arrivata in extremis.

La soluzione è arrivata dal Chelsea con Robert Sánchez, operazione che ha permesso al Como di coprire rapidamente il vuoto lasciato da Törnqvist.

Per lo svedese, invece, il trasferimento in Brianza rappresenta una nuova opportunità. Al Monza potrà cercare quella continuità che a Como non è riuscito a trovare. Una storia di mercato nata quasi all’improvviso e conclusa con una frattura che Fabregas ha scelto di rendere pubblica.