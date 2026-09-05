Ballottaggio anti-Vannacci, Boni Castellane: “Regalo agli astensionisti”

Il ritorno dell’ipotesi ballottaggio nella riforma della legge elettorale – il cosiddetto “Stabilicum”, atteso in Aula al Senato tra il 9 e il 15 settembre – trova nuovo carburante in una simulazione realizzata da YouTrend su un campione di 1.200 elettori, condotta tra il 1° e il 2 settembre. Il dato più citato: al primo turno il campo largo prevarrebbe con il 44,4% contro il 38,1% del centrodestra, ma al secondo turno i rapporti si ribalterebbero, con la coalizione di governo al 51,1% contro il 48,9%. A determinare il ribaltone sarebbe il travaso di voti dell’elettorato di Futuro Nazionale, guidato da Roberto Vannacci, che secondo la rilevazione tornerebbe alle urne in ballottaggio orientandosi in larga maggioranza verso il centrodestra. Il tema, storicamente osteggiato dal centrodestra, è tornato d’attualità proprio per arginare l’ascesa di Vannacci, ma resta senza intesa: contraria la Lega, mentre al Senato sono attesi due emendamenti – tra cui quello del senatore Marcello Pera – per introdurre formalmente il secondo turno.

Un meccanismo che disincentiva il voto

Su questo scenario si è espresso Boni Castellane, intervenuto in diretta per analizzare la proposta. Secondo lui, puntare su un “testa a testa” a distanza di due settimane rischierebbe di scontrarsi proprio con l’elettorato che il centrodestra dovrebbe recuperare al ballottaggio. Castellane ha definito l’operazione “un capolavoro di suicidio”, sottolineando come il vero nodo per la coalizione di governo sia storicamente l’astensionismo, ulteriormente aggravato dalla nascita di un partito – quello di Vannacci – pensato per intercettare proprio gli elettori delusi dal centrodestra. Introdurre il doppio turno, ha osservato, significherebbe adottare “il sistema che più di tutti motiva un astensionista a non andare a votare né la prima né la seconda volta”. Il commentatore ha inoltre criticato l’idea che l’elettorato di Vannacci si comporti come un blocco disciplinato pronto a “tornare in buon ordine” al secondo turno, paragonandola a schemi novecenteschi ormai superati.