La Roma vince in rimonta nel finale e batte l’Atalanta 2 a 1. Decisivo Soulè che regala a Gasperini i tre punti, rilanciando la squadra in testa alla classifica, il commento del Pres. Luigi Ferrajolo: “Non ci credevo più, sembrava una partita segnata, maledetta. Pali traverse, la Roma complessivamente ha fatto almeno 25 tiri in porta. Temevo questa situazione perché vedi le difficoltà a far gol e le occasioni che si creano per gli avversari. La Roma ha tirato in porta dall’inizio alla fine della partita, molto spesso male, ma sul risultato non c’è alcun dubbio. La cosa che mi ha colpito è questa voglia disperata fino all’ultimo.

Io non ci credevo più, loro ci hanno creduto fino in fondo. i tifosi devono essere orgogliosi, hanno una squadra fatta di gente che da tutto. La partita dell’Inter è stata più bella perché il Napoli ha giocato, l’Atalanta ha solo infittito la difesa con un portiere bravissimo che ha fatto tanto parate. La Roma meritava di vincere. Il gol alla fine significa che questa è una squadra forte”.