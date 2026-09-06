Kimi Antonelli 10 e lode

Ventisei sorpassi, un ritmo inesorabile su mescola intermedia, il lusso di un’escursione sulla ghiaia. Una vittoria nata da lontano: quelli come lui, fondamentalmente, gareggiano contro loro stessi, uscendone migliorati ogni volta. È nella storia di Monza e dello sport italiano, dopo un’era geologica in termini automobilistici.

George Russell 8,5

Voto troppo alto? Il suo è il ruolo più difficile dell’intero Circus, mantiene un alto livello di competitività come primo degli umani.

Arvid Lindblad 8

Classe 2007, diciannove anni appena compiuti, chiude ottavo dietro a Gasly e davanti al compagno di squadra Tsunoda, su gomma dura gestita alla perfezione e con ritmo da veterano. Linea verdissima.

Il concertino della Pausini 5

Visto così, in un dopopranzo d’afosa attesa, è sembrato “roba coatta”, come diceva Er Piotta.

Il fine settimana della Rossa 4

Signora in menopausa agonistica, spettatrice malinconica e frustrata, a metà tra autolesionismo e gestione “ministeriale”. Cominciamo a cambiare la comunicazione ferrarista, all’interno e all’esterno.

Charles Leclerc 3,5

Aspettando, ça va sans dire, ulteriori rassicurazioni sul suo stato di salute, non possiamo che bocciare il dispettuccio a Hamilton, perché lì doveva cedere il passo, senza se e senza ma. Per quanto riguarda l’incidente, commette un errore forse provocato in parte dalle risposte che la Ferrari non stava offrendo a livello di stabilità. In ogni caso, bisogna iniziare a porsi qualche domanda sulla sua crescita. Non è più un ragazzino, anche se ne conserva la faccia.