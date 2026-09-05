Svilar 6

Scamacca prova a pungere due volte, poi Ederson segna un rigore in movimento; alla fine l’Atalanta non lo ha impensierito più di tanto, pure se fino a un certo punto stava accumulando il bottino pieno.

Mancini 6

Sul gol bergamasco si ritrova in una terra di nessuno, quando N’Dicka rinvia corto. Krstović lo impensierisce più di Scamacca.

N’Dicka 5,5

La palla resta lì, quando tenta di allontanarla nell’azione del vantaggio orobico. Forse stava già stringendo i denti, quando esce sembra sofferente.

Hermoso 7

Serata non perfetta fino a un certo punto, però è lui a renderla epica quando resuscita la Roma è uno stadio intero con un pareggio nel quale credevano in pochi, ma quei pochi lui li salva dal naufragio.

Lulli 5,5

Meno spazio, meno spunti, una prestazione più scolastica contro un avversario che sin da subito ha blindato le corsie esterne.

Cristante 6,5

Si è fatto sentire di testa e l’espressione non riguarda solo il gioco aereo.

Koné 7

Ruspa e trattore, lì nel mezzo come canta Ligabue. Ma la vita che resta alla Roma nel finale di partita per merito suo, va oltre quella di un mediano.

Wesley 6+

All’inizio della partita avrebbe necessitato di più cambi di gioco verso la sua fascia, però alla fine palesa un’intensità che va quasi oltre la speranza.

Mora 6

Vivace, a tratti autoreferenziale nelntire di testa e l’espressione non riguarda solo il gioco aereo.

Koné 7

Ruspa e trattore, lì nel mezzo come canta Ligabue. Ma la vita che resta alla Roma nel finale di partita per merito suo, va oltre quella di un mediano.

Wesley 6+

All’inizio della partita avrebbe necessitato di più cambi di gioco verso la sua fascia, però alla fine palesa un’intensità che va quasi oltre la speranza.

Mora 6

Vivace, a tratti autoreferenziale nel non guardarsi intorno, però sfrontato nel cercare la porta di prima. Inequivocabilmente trequartista.

Dybala 6 –

Non si prende la scena, pur se deve restare in campo fino all’ultimo; lascia però la sensazione che anche guardandola, la palla, dà all’azione sempre qualcosa in più.

Malen 5,5

Va un po’ a sbattere contro le maglie orobiche, ben asserragliate, il che gli fa sbagliare qualche pallone di troppo anche in appoggio.

Molina 6,5

Non senza sbavature in copertura, ma intenso nell’accompagnare l’azione, fino alla fine, tra cross e fraseggio, oltre il confine di una temuta disperazione.

Soulé 7,5

In auto avvitamento su se stesso, per lo spazio stretto in cui esegue la piroetta del 2 – 1, riscuote il frutto di un’estate di meticoloso lavoro provocando un boato il cui spostamento d’aria rischia di proiettarlo a Ponte Milvio.

Castro 7

Impatto nitido sulla partita, gol sfiorato, rapidità messa al sevizio della speranza, come un vaccino contro l’istinto di mollare.

Ghilardi 7

Entra e domina, con eleganza.

Balerdi 6,5

Uno da portarsi appresso per le risse nei peggiori bar, non solo a Caracas.

Gasperini 7,5

Se ci fosse stato Freud in panchina, avrebbe avuto parole adatte per accettare la sconfitta, ma non sarebbe arrivato nemmeno il pareggio.