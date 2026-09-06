Un primo tempo “portoghese” ma non per la presenza di alcuni lusitani in campo e sulla panchina del Milan: l’espressione va intesa nell’accezione antica, quando si diceva “il miglior calcio del mondo, se si giocasse senza porte”.

Bisogna pur dire che al termine dei primi 45′ l’unico ad aver palesato un minimo sindacale di vivacità è Conceição nella Juventus, quindi pure gli aggettivi lasciano il tempo che trovano, in attesa che la partita esca dal tabellino per prendere un po’ di vita in campo.

Il piccolo figlio d’arte scuote il palo alla destra di Maignan dopo dieci minuti nel corso della ripresa: un guizzo quasi fuori contesto rispetto al troppo fraseggio delle poche idee.

Quando Amorim al 60′ toglie Rabiot e Moreira, lo fa più che altro per ricordarci che un’ora prima erano entrati in campo.

Minuto 69, come un lampo nel buio con un destro…d’estro; aggancio, sterzata, tracciante rasoterra verso l’angolino lontano: Alphadjo Cissè, da Treviso con furore, entrato al posto di Moreira, svernicia lo 0 – 0 dagli schermi e mette il Milan nelle condizioni ideali per coccolare lo 0 – 1 fine alla fine.

Spalletti si gioca la carta Woltemade, alto come un trampoliere ma con il baffo degno di una comparsa del cinema di genere “poliziottesco” di metà anni Settanta.

Il lungagnone comincia a darsi da fare conquistando calci di punizione e offendo un riferimento per i cross. Spedisce una conclusione di sinistro oltre la Mole, aggiungiamo.

Affollamento da pollaio in area milanista nel finale: al Milan starebbe benone, se non fosse per la capocciata di Gatti sul traversone di Koopmeiners, che salva Madama quando qualche centinaio di juventini è già oltre il “beep” dell’antifurto.