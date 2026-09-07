19° sulla griglia di partenza, primo sotto la bandiera a scacchi. Il Gran Premio d’Italia porta la firma di Andrea Kimi Antonelli, protagonista a Monza di una rimonta destinata inevitabilmente a restare nella storia del motorsport.

Il giovane pilota della Mercedes, arretrato in griglia per una penalità legata alla power unit, ha risalito progressivamente il gruppo fino a giocarsi la vittoria con il compagno e rivale George Russell, superato nel finale. “Solo” Terzo Max Verstappen. Ma classifica della corsa non basta a rendere bene la portata del risultato strappato dalla promessa italiana dei motori.

Tocca infatti tirare fuori e spolverare gli almanacchi: per trovare l’ultimo italiano capace di vincere il GP d’Italia a Monza bisogna tornare indietro addirittura di sessant’anni, fino al successo di Ludovico Scarfiotti nel 1966.

Kimi Antonelli vince a Monza | Ilario: «Abbiamo un grande campione italiano»

Una prestazione che ha scatenato in diretta anche Ilario Di Giovambattista, soprattutto dopo alcuni messaggi arrivati in trasmissione che tendevano a ridimensionare l’impresa di Antonelli, in favore di Verstappen.

«Ma che stai a dì? Abbiamo un grande campione italiano e stiamo a pensa’ a Verstappen? Questo è un ragazzo che è passato alla storia: parte da dietro e arriva primo a Monza: roba da Libro Cuore!».

Poi il discorso si sposta inevitabilmente sulla Ferrari. Antonelli è italiano, è nato a Bologna e vincere proprio a Monza ha inevitabilmente acceso le fantasie di chi vorrebbe vederlo un giorno al volante della Rossa.

Anche Ilario non nasconde il desiderio, ma accompagna il tutto con una provocazione: «Il sogno di noi che amiamo il Cavallino è averlo. Però credo che in questo momento Antonelli sia troppo per la Ferrari. Non so quando finirà questo tunnel».

Una constatazione dura da digerire, ma emblematica. Soprattutto in una domenica nella quale nessuna delle due Ferrari è riuscita a salire sul podio.

Per il momento il futuro sembra essere targato ancora Mercedes. Il presente, invece, è molto più semplice: Kimi Antonelli guida in solitaria il campionato piloti di Formula 1. E Monza, dopo anni, ha applaudito un italiano.

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