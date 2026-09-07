Juve-Milan, De bonis stronca Locatelli: “È un miracolato! In Serie B quanti come lui?”

Il pareggio per 1-1 tra Juve e Milan lascia ai bianconeri il punto strappato nel recupero da Federico Gatti, ma anche diversi temi su cui riflettere: tra questi c’è ancora una volta Manuel Locatelli, titolare nel centrocampo scelto da Luciano Spalletti e capitano della squadra delle ultime stagioni.
In diretta su Radio Radio Lo Sport, Nicola De Bonis va ben oltre il giudizio sulla singola prestazione. Pur precisando la propria stima per il ragazzo, mette in discussione il peso tecnico assunto da Locatelli nelle ultime stagioni e soprattutto il ruolo di riferimento affidatogli dalla Juventus.
Juve-Milan, De Bonis: “Locatelli? Uno dei più grossi equivoci della storia del club”
Il passaggio più duro arriva quando De Bonis si domanda “quanti Locatelli possiamo trovare nei campionati minori”, arrivando poi a definirlo “un miracolato per essere diventato il capitano della Juventus”.
Una discussione che si allarga inevitabilmente alle gerarchie del nuovo centrocampo di Spalletti e alle alternative a disposizione del tecnico, mentre Tony Damascelli rincara: “È un giocatore diligente, ma piatto. Non può essere il capitano di questa squadra”.
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