Il Ciuccio si prepara al debutto stagionale in Champions League e Massimiliano Allegri ritrova una competizione che conosce bene. Alla vigilia della sfida contro l’Arsenal, il tecnico del Napoli ha parlato delle ambizioni della squadra, concedendosi anche una battuta sul proprio rapporto con il trofeo.

Purtroppo per i tifosi della Vecchia Signora (che lo ricordano bene), Allegri ha infatti raggiunto due finali di Champions League proprio alla guida della Juventus, perdendo nel 2015 a Berlino contro il Barcellona e nel 2017 a Cardiff contro il Real Madrid.

Napoli-Arsenal, Allegri: «Champions League? Speriamo che stavolta vada un po’ meglio»

«Vincere la Champions League non è facile. Ho avuto la fortuna di giocare due finali e le ho perse tutte e due. Speriamo che da qui alla fine (della carriera ndr) mi vada un po’ meglio».

Niente proclami, comunque. Allegri ha invitato il Napoli a procedere un passo alla volta, partendo intanto dalla difficile gara contro l’Arsenal, indicato dallo stesso allenatore come favorito per la sfida del Maradona.

L’obiettivo iniziale sarà raccogliere abbastanza punti nelle otto partite della fase campionato per proseguire il percorso europeo. Ma Allegri non vuole rinunciare all’ambizione:

«Bisogna essere sempre fiduciosi. La Champions è un’ambizione che dobbiamo avere tutti: vogliamo giocare un grande torneo».

GUARDA IL VIDEO COMPLETO SUL CANALE YOUTUBE DI RADIO RADIO – LO SPORT