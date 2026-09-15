Conferenza stampa a dir poco movimentata quella andata in scena dopo Inter-Udinese. Il tecnico dei nerazzurri Cristian Chivu ha difeso con forza il suo portiere, Josep “Pepo” Martínez, finito nuovamente al centro delle critiche per alcuni errori commessi in questo avvio di stagione (non ultimo proprio quello nel match contro i friulani).

Alla domanda sul portiere spagnolo, l’allenatore ha reagito in maniera molto decisa, arrivando anche a colpire più volte il microfono con la testa durante la risposta.

Pepo Martínez nel ciclone, Chivu: «Lo difenderò alla morte»

Chivu ha ricordato come già nella scorsa stagione fosse stato Yann Sommer a finire spesso sotto osservazione: “L’anno scorso il problema era Sommer e l’avete fatto notare subito. Quest’anno siamo solo alla quarta giornata e iniziamo già a sparare su Pepo Martínez”.

Il tecnico rumeno ha poi ribadito la propria fiducia nel portiere: “Finché continuerete a battere su questa cosa, io lo difenderò alla morte. È un portiere importante per noi e fa parte di un gruppo che lavora sempre con grande serietà. Gli errori li fanno tutti, li faccio anch’io. Pepo ha il suo valore e lo farà vedere. Ripeto il titolo: Pepo Martínez non è un problema e non sarà mai un problema”.

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