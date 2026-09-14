Torino-Roma 0-2, le pagelle di Marcacci: “Malen come Gerd Müller”

La Roma non rallenta: allo Stadio Olimpico Grande Torino, la squadra di Gian Piero Gasperini vince 2-0 e conquista il quarto successo nelle prime quattro giornate di campionato. Malen sblocca la gara al 40’, Pisilli la chiude al 93’. Una prova solida e autorevole, costruita sulla qualità dei suoi uomini offensivi e sulla tenuta di una difesa quasi insuperabile. Ecco le pagelle del Prof. Paolo Marcacci.

Torino Roma – I titolari

Svilar — 6,5

Il grande portiere è quello che fa una parata sola, ma provvidenziale. Come un lampo nel buio.

Mancini — 7

Partita caxxuta, si può dire? Dopo le sbavature delle uscite precedenti, si riscatta con autorevolezza e avvia le azioni di entrambi i gol.

Balerdi — 7+

Futuro ministro della Difesa, con qualsiasi governo.

Hermoso — 6,5

Peccato per il cartellino giallo, ma la sostanza è nella lotta di qualità. Uno degli irrinunciabili di Gasp, per il carisma che trasuda dai riccioli.

Molina — 6+

Piace a tratti, mentre in altri momenti si fa evanescente. La qualità, accresciuta dall’esperienza, resta comunque un valore aggiunto. Da stropicciarsi gli occhi la combinazione con Malen.

Cristante — 7

Cerniera e goniometro.

Pisilli — 7

Col suo calcio da carta millimetrata, disputa una partita prima di lotta e poi di governo. Peccato per l’ammonizione. Nel recupero trova anche il gol che chiude definitivamente la partita.

Lulli — 7

Fa cose sempre utili e se ne permette alcune anche belle.

Soulé — 6

Non si prende la scena, pur cambiando fascia e poi svariando. Guadagna punizioni utili e recupera palloni che garantiscono nuovi rifornimenti alla Roma.

Dybala — 7

La palla se lo va a cercare, perché lui la fa stare bene.

Malen — 7,5 – Il migliore

Un gol degno di Gerd Müller, che se fosse ancora tra noi sarebbe contento del paragone. Regala anche un piccolo diamante, innescando Molina.

I subentrati

Mora — 6

Gioca palloni sensati, senza inventarne di memorabili.

Castro — 6,5

I movimenti sono quelli di chi entra immediatamente nel vivo dello sviluppo offensivo.

Koné — 6,5

Alza il muro, spuntando definitivamente le corna del Toro.

De Roon — 6,5

Recupera palla con il bisturi dell’esperienza.

Rensch — SV

L’allenatore

Gasperini — 7

La Mole gasperiniana.

TORINO – ROMA 0-2 | “LA BOTTA CALDA” DI LUIGI FERRAJOLO