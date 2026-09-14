Torino-Roma 0-2, le pagelle di Marcacci: “Malen come Gerd Müller”

La Roma non rallenta: allo Stadio Olimpico Grande Torino, la squadra di Gian Piero Gasperini vince 2-0 e conquista il quarto successo nelle prime quattro giornate di campionato. Malen sblocca la gara al 40’, Pisilli la chiude al 93’. Una prova solida e autorevole, costruita sulla qualità dei suoi uomini offensivi e sulla tenuta di una difesa quasi insuperabile. Ecco le pagelle del Prof. Paolo Marcacci.
Torino Roma – I titolari
Svilar — 6,5
Il grande portiere è quello che fa una parata sola, ma provvidenziale. Come un lampo nel buio.
Mancini — 7
Partita caxxuta, si può dire? Dopo le sbavature delle uscite precedenti, si riscatta con autorevolezza e avvia le azioni di entrambi i gol.
Balerdi — 7+
Futuro ministro della Difesa, con qualsiasi governo.
Hermoso — 6,5
Peccato per il cartellino giallo, ma la sostanza è nella lotta di qualità. Uno degli irrinunciabili di Gasp, per il carisma che trasuda dai riccioli.
Molina — 6+
Piace a tratti, mentre in altri momenti si fa evanescente. La qualità, accresciuta dall’esperienza, resta comunque un valore aggiunto. Da stropicciarsi gli occhi la combinazione con Malen.
Cristante — 7
Cerniera e goniometro.
Pisilli — 7
Col suo calcio da carta millimetrata, disputa una partita prima di lotta e poi di governo. Peccato per l’ammonizione. Nel recupero trova anche il gol che chiude definitivamente la partita.
Lulli — 7
Fa cose sempre utili e se ne permette alcune anche belle.
Soulé — 6
Non si prende la scena, pur cambiando fascia e poi svariando. Guadagna punizioni utili e recupera palloni che garantiscono nuovi rifornimenti alla Roma.
Dybala — 7
La palla se lo va a cercare, perché lui la fa stare bene.
Malen — 7,5 – Il migliore
Un gol degno di Gerd Müller, che se fosse ancora tra noi sarebbe contento del paragone. Regala anche un piccolo diamante, innescando Molina.
I subentrati
Mora — 6
Gioca palloni sensati, senza inventarne di memorabili.
Castro — 6,5
I movimenti sono quelli di chi entra immediatamente nel vivo dello sviluppo offensivo.
Koné — 6,5
Alza il muro, spuntando definitivamente le corna del Toro.
De Roon — 6,5
Recupera palla con il bisturi dell’esperienza.
Rensch — SV
L’allenatore
Gasperini — 7
La Mole gasperiniana.
TORINO – ROMA 0-2 | “LA BOTTA CALDA” DI LUIGI FERRAJOLO