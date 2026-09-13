La signorilità di Lewis Hamilton 10 e lode 

Lezione di stile a una scuderia intera: la sua. 

Mercedes 10

La strategia a specchio nei confronti degli altri, nel giorno in cui la McLaren era – teoricamente – imprendibile. 

La gestione degli ultimi giri di Kimi Antonelli 9,5

Specchietti pieni di Red Bull e traiettorie degne di Gillles Villeneuve a Jarama, per chi lo ricorda. 

La lucidità di Max Verstappen 10

Un arrembaggio da terzo intenzionato a godere tra i due litiganti. 

Lando Norris 6 –

Sembrava tutto apparecchiato per arrivare così come era partito. Il podio è poca roba. Famelico nel finale, ma aumenta il rammarico. 

Il circuito madrileno 4 con dubbio 

Peggio il tracciato claustrofobico o il nome “Madring”? Bella lotta. 

Ferrari no comment 

No comment su tutta la linea. Anzi: “un” comment, ovvero quello sulla differenza di trattamento in tante, troppe occasioni precedenti e Leclerc oggi. 