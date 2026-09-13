La signorilità di Lewis Hamilton 10 e lode
Lezione di stile a una scuderia intera: la sua.
Mercedes 10
La strategia a specchio nei confronti degli altri, nel giorno in cui la McLaren era – teoricamente – imprendibile.
La gestione degli ultimi giri di Kimi Antonelli 9,5
Specchietti pieni di Red Bull e traiettorie degne di Gillles Villeneuve a Jarama, per chi lo ricorda.
La lucidità di Max Verstappen 10
Un arrembaggio da terzo intenzionato a godere tra i due litiganti.
Lando Norris 6 –
Sembrava tutto apparecchiato per arrivare così come era partito. Il podio è poca roba. Famelico nel finale, ma aumenta il rammarico.
Il circuito madrileno 4 con dubbio
Peggio il tracciato claustrofobico o il nome “Madring”? Bella lotta.
Ferrari no comment
No comment su tutta la linea. Anzi: “un” comment, ovvero quello sulla differenza di trattamento in tante, troppe occasioni precedenti e Leclerc oggi.