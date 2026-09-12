Lazio-Milan, Fusco sbotta in diretta e si ribella ai pronostici: “È mancanza di rispetto!”

Questa sera all’Olimpico arriva uno dei primi veri test della stagione per la Lazio, chiamata ad affrontare il Milan nella quarta giornata di Serie A. Inutile girarci intorno. Vista la grande differenza negli investimenti, nonché la situazione complicata dal punto di vista ambientale in casa biancoceleste, si parla di una sfida che (almeno sulla carta) vede molti indicare i rossoneri come nettamente favoriti.

A Radio Radio Lo Sport, però, Alessandro Fusco contesta apertamente questa lettura. Il suo ragionamento parte soprattutto da quanto mostrato nelle prime giornate: “In questo momento la Lazio mi sembra più squadra, leggermente più avanti nella costruzione di una nuova identità”.

E quando il Milan viene definito nettamente favorito, Fusco rilancia: “Ci vuole più rispetto tecnico per la Lazio! Perché deve perdere a prescindere? Per me è una partita aperta”.

Al di là dell’analisi generale delle due rose (o dei singoli giocatori a disposizione di Gattuso e Amorim), la sua è una lettura legata soprattutto a momento, rendimento e identità collettiva. Ed è proprio questo, secondo Fusco, il motivo per cui la Lazio meriterebbe almeno lo stesso rispetto in sede di pronostico.

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