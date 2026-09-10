Home Sport Calcio SportCalcioVideo Fenerbahçe-Roma, Ferrajolo “A Botta Calda”: “Un pareggio che vale. Il giudizio sulla squadra non cambia” Di Redazione - 10 Settembre 2026 FacebookXWhatsAppLinkedin La Roma apre con un pareggio il suo ritorno in Champions League contro il Fenerbahçe. Segna Cristante, ma Brown recupera il match. Al 68esimo revocato un rigore ai giallorossi.Il commento A Botta Calda di Luigi Ferrajolo. ULTIMI ARTICOLI Colpo di scena sui droni di Lipsia ▷ Bianchi: “Sentite cosa... 10 Settembre 2026 Mattarella e l’Unione Europea: cosa non torna nel racconto di Cernobbio 10 Settembre 2026 Laura Pausini ritoccata dall’AI: la foto vera fa il giro del... 10 Settembre 2026 Non solo l’Italia: anche la Germania non regge più il modello... 09 Settembre 2026 Arrampicata sugli specchi dei “giornaloni” su AfD ▷ “Guardano il dito,... 08 Settembre 2026 ULTIMI ARTICOLI SPORTIVI Napoli-Arsenal, Noa Lang escluso per motivi disciplinari: Allegri spiega cos’è successo 10 Settembre 2026 Allegri, muso lungo 09 Settembre 2026 Real Madrid-Inter, papera Martínez! Provedel scalda i guanti? Vocalelli: “Presto toccherà... 09 Settembre 2026 VIDEO | Napoli-Arsenal, Allegri scherza sulla Champions: “Vincerla? Due finali giocate,... 09 Settembre 2026 Al Bernabeu fa quasi tutto l’Inter 08 Settembre 2026