NOA LANG ESCLUSO DA NAPOLI-ARSENAL: COS’È SUCCESSO – L’esordio del Napoli di Allegri in Champions League contro l’Arsenal è arrivato senza Noa Lang. L’esterno olandese non è stato infatti inserito nella distinta della gara e ha seguito la sfida dalla tribuna insieme al direttore sportivo Giovanni Manna.

Una scelta legata a motivi disciplinari e maturata dopo un episodio avvenuto durante l’allenamento di rifinitura. A spiegare la situazione, poco prima del fischio d’inizio, è stato proprio Manna ai microfoni di Amazon Prime Video.

“Ieri Lang non ha avuto un comportamento idoneo e per questo oggi viene con me in tribuna. Si è scusato“, ha dichiarato il direttore sportivo, precisando poi che l’episodio era da considerarsi chiuso e che il giocatore sarebbe tornato a disposizione già dal giorno successivo.

Secondo le ultime indiscrezioni, tutto sarebbe nato da un passaggio sbagliato di Antonio Vergara durante la seduta. Lang avrebbe reagito in maniera stizzita, pronunciando alcune frasi in inglese che, per modi e tono utilizzati, non sarebbero state apprezzate da Allegri. Il tecnico avrebbe quindi deciso di interrompere la partecipazione dell’olandese all’allenamento.

Al termine della partita, culminata con la sconfitta per 0-1, Max Allegri ha spiegato cos’è successo: “Stamani ha avuto un comportamento non idoneo per partecipare alla partita. Semplice”.