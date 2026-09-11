Il presagio di Contri: “Su AfD si stanno già muovendo: scateneranno rivolte e stato di emergenza”

Il trionfo di AfD in Sassonia-Anhalt continua a far discutere anche tra gli intellettuali italiani. Intervistato dall’Adnkronos, Massimo Cacciari ha commentato così l’esito del voto: “Ormai l’Europa è in briciole”, aggiungendo però che l’avanzata della destra radicale non è “un fenomeno improvviso, ma l’esito di un lungo processo”. “Bruxelles deve ricordarsi di come era nata l’Europa, sulla base di culture politiche di solidarietà, servizi sociali, assistenza, difesa dei ceti più deboli. Principi che sono nella nostra Costituzione e sono stati abbandonati. E poi politiche autonome. Invece l’Europa si è stravaccata su una posizione atlantica, subalterna agli Usa nel bene e nel male”.

Interrogato anche da 4 di Sera, su Rete 4, Cacciari ha respinto la narrazione incentrata sul presunto estremismo del partito di Alice Weidel. “Smettetela con queste ideologie, non sono i programmi a prendere i voti. I voti vanno all’alleanza per la Germania, come in Italia sono dati un periodo per Grillo, un altro per Salvini, poi per la Meloni, perché la gente in Europa non ne può più, c’è un ceto medio impoverito, non c’è mobilità sociale, la democrazia è ascensore sociale e si è totalmente inceppata, non cresce il benessere, non crescono i servizi, una politica estera sciagurata che ci sanziona, costringendoci a pagare l’energia due volte, tre volte quella che sarebbe possibile pagare, una politica sciagurata“.

Il presagio di Alberto Contri

Alberto Contri, in diretta ai nostri microfoni, si è detto in sintonia con la lettura del filosofo: “Quando ho visto l’intervista di Cacciari ho detto: dice le stesse parole che penso io. Gli errori di chi governa vengono rilevati nelle urne”.

Su AfD il tema è sempre stato caldo in Germania, dove non sono rare le proteste per far bandire il partito dalle elezioni. Un principio che però rischia di scontrarsi con la democrazia. “Rischiamo una cosa molto grave”, spiega Contri, “: che scattino moti di piazza dopo il risultato di AfD, e che questo venga usato per giustificare lo stato di emergenza, lo stato di eccezione, per non votare più e per mantenersi al potere. Temo che ci sia questo disegno”.

L’analisi a Un Giorno Speciale.