FENERBAHCE, KARTAL SI DIMETTE – Una notte surreale a Istanbul. Il pareggio per 1-1 contro la Roma, nel ritorno del Fenerbahce in Champions League dopo 18 anni, ha lasciato spazio a un colpo di scena inatteso. Ismail Kartal ha annunciato le proprie dimissioni al termine della partita.

“Ho deciso di dimettermi per fare spazio al club. Non tornerò mai più“, ha dichiarato il tecnico turco in conferenza stampa, spiegando di aver preso la decisione dopo le tensioni vissute nelle ultime settimane. Tra gli episodi che hanno fatto da detonatore anche quello avvenuto durante la partita: una bottiglietta lanciata dai tifosi del Fenerbahce ha colpito Kartal alla testa. Il responsabile è stato successivamente identificato e sono state avviate le procedure nei suoi confronti.

A rendere ancora più incredibile la vicenda ci ha pensato però il presidente del Fenerbahce, Aziz Yildirim. Pochi minuti dopo l’annuncio del tecnico, il numero uno del club ha di fatto respinto le dimissioni: “Kartal continua nel suo ruolo“. Yildirim ha raccontato di aver parlato direttamente con l’allenatore e ha spiegato che la bottiglietta e la pressione accumulata avevano contribuito alla sua decisione.

“Non c’è bisogno che Ismail dica apertamente che continuerà. Io sono il suo superiore, gli ho detto di continuare e basta. Siamo una famiglia“, ha aggiunto il presidente.

Nel frattempo, in zona mista, Archie Brown, autore del gol del Fenerbahce, ha scoperto la notizia proprio durante l’intervista. La sua reazione è stata eloquente: incredulo, ha chiesto conferma di fronte alla notizia delle dimissioni del suo allenatore.