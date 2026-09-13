“Quindi Allegri non doveva accettare il Napoli?”: lo scontro in diretta

Tre sconfitte consecutive hanno riacceso la discussione attorno al Napoli di Massimiliano Allegri. Dopo il ko interno contro il Como e il 3-2 subito a San Siro contro l’Inter, gli azzurri sono usciti sconfitti anche dall’esordio in Champions League, battuti 0-1 in casa dall’Arsenal grazie a un gol di Odegaard nella ripresa. Un avvio di stagione complicato che ha riportato al centro del confronto una domanda ricorrente: le difficoltà del Napoli dipendono dalle scelte del tecnico o dai limiti di una rosa che fatica a reggere il doppio impegno tra campionato ed Europa?
Il dibattito in diretta.
Tre sconfitte consecutive hanno riacceso la discussione attorno al Napoli di Massimiliano Allegri. Dopo il ko interno contro il Como e il 3-2 subito a San Siro contro l’Inter, gli azzurri sono usciti sconfitti anche dall’esordio in Champions League, battuti 0-1 in casa dall’Arsenal grazie a un gol di Odegaard nella ripresa. Un avvio di stagione complicato che ha riportato al centro del confronto una domanda ricorrente: le difficoltà del Napoli dipendono dalle scelte del tecnico o dai limiti di una rosa che fatica a reggere il doppio impegno tra campionato ed Europa?