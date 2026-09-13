“Quindi Allegri non doveva accettare il Napoli?”: lo scontro in diretta

Tre sconfitte consecutive hanno riacceso la discussione attorno al Napoli di Massimiliano Allegri. Dopo il ko interno contro il Como e il 3-2 subito a San Siro contro l’Inter, gli azzurri sono usciti sconfitti anche dall’esordio in Champions League, battuti 0-1 in casa dall’Arsenal grazie a un gol di Odegaard nella ripresa. Un avvio di stagione complicato che ha riportato al centro del confronto una domanda ricorrente: le difficoltà del Napoli dipendono dalle scelte del tecnico o dai limiti di una rosa che fatica a reggere il doppio impegno tra campionato ed Europa?



Il dibattito in diretta.