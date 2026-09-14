“Spalletti? I tifosi della Juventus non glielo perdoneranno mai!” | Tony Damascelli

Dolorosa sconfitta per la Juventus di Luciano Spalletti contro il Sassuolo di Alberto Aquilani. Al Mapei Stadium succede quasi tutto nei minuti finali.

Dopo un primo tempo senza reti, il Sassuolo passa in vantaggio con Esposito. La Juventus reagisce e trova il pareggio con Zhegrova, ma all’89’ Bowie riporta avanti i padroni di casa. Ancora Zhegrova, nei minuti di recupero, firma il 2-2 e sembra regalare almeno un punto alla squadra di Spalletti. Invece, proprio all’ultimo assalto, arriva il gol dell’ex Adžić che condanna i bianconeri.

Nel post partita Spalletti ha riconosciuto il principale difetto della Juventus: la perdita di equilibrio nei momenti decisivi. Il tecnico ha spiegato che, dopo il 2-2, la squadra si è spinta troppo in avanti alla ricerca della vittoria, arrivando ad attaccare con troppi uomini e concedendo al Sassuolo lo spazio per la ripartenza decisiva. Una scelta della quale l’allenatore ha rivendicato anche una parte di responsabilità.

Juventus, Tony Damascelli contro Spalletti: “Squadra sprovveduta, il vero problema non sono gli assenti…”

La sconfitta apre però nuove riflessioni sulla consistenza della Juventus. Tony Damascelli, intervenuto a Radio Radio Mattino – Sport & News, ha definito quella bianconera “una squadra sprovveduta“, collegando la prestazione di ieri sera ad altre gare nelle quali erano emersi gli stessi problemi.

Particolarmente duro il giudizio sugli alibi legati alle assenze: “Il problema non sono gli assenti, sono i presenti“. Per Damascelli, infatti, la Juventus continua a mostrare limiti di personalità e di atteggiamento.

“Una squadra vera non gioca gli ultimi dieci minuti, gioca i primi dieci“, ha aggiunto il giornalista, mettendo così nel mirino una squadra che, ancora una volta, ha reagito soltanto quando sembrava ormai troppo tardi.

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