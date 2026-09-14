SASSUOLO-JUVENTUS – Ci sono giocatori che sembrano avere un appuntamento con il destino: per Vasilije Adžić, quella data è il 13 settembre.

La Juventus lo acquista nell’estate del 2024 dal Budućnost Podgorica per una cifra indicata intorno ai 5,3 milioni di euro. Il talento montenegrino classe 2006 viene inizialmente destinato alla Next Gen, ma le sue qualità gli consentono di affacciarsi presto anche in prima squadra.

Il primo momento da copertina arriva il 13 settembre 2025. Allo Stadium si gioca un Derby d’Italia semplicemente folle: Juventus e Inter sono sul 3-3 quando Adžić entra nel finale e, in pieno recupero, lascia partire una conclusione dalla distanza che sorprende Sommer. È il gol del definitivo 4-3, quello che lo trasforma nell’eroe inatteso della serata.

Quella rete, però, non basta a garantirgli continuità. Nei mesi successivi raccoglie appena 163 minuti in Serie A, distribuiti in 10 presenze. Nell’estate del 2026 la Juventus decide quindi di mandarlo al Sassuolo in prestito fino al 30 giugno 2027, con diritto di opzione per i neroverdi e contro-opzione in favore dei bianconeri.

Poi il calendario completa la sua vendetta. 13 settembre 2026, esattamente 365 giorni dopo. Sassuolo-Juventus è sul 2-2 al termine di un finale fuori controllo: al 94’, sull’ultima azione della partita, Adžić riceve il pallone e firma il definitivo 3-2. Non esulta, ma il colpo per la squadra di Luciano Spalletti è durissimo.

Un anno prima aveva fatto esplodere lo Stadium. Questa volta ha fatto cadere la Juventus.